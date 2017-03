Bella Thorne wird die Hauptrolle in ‘Assassination Nation’ spielen.

Die 19-jährige Darstellerin wird in dem neuen Thriller an der Seite von Bill Skarsgard, Joel McHale, Colman Domingo und Maude Apatow auftreten. Nach Angaben von ‘Variety’ wurde das Drehbuch von Sam Levinson geschrieben, der gleichzeitig Regie bei dem neuen Film führen wird.



Model Suki Waterhouse wird ebenfalls eine Hauptrolle in dem bevorstehenden Film von ‘Foxtail Entertainment’, ‘Phantom Four’ und ‘Bron Studios’ übernehmen und den Charakter Sarah verkörpern. Ihre Modelkolleginnen Hari Nef und Odessa Young sowie Sängerin Abra sind ebenfalls in dem neuen Streifen dabei. Berichten zufolge sollen die Dreharbeiten im Frühjahr in Louisiana beginnen.



Der Thriller handelt von vier Mädchen, die auf einmal ungewollte Aufmerksamkeit auf der ganzen Welt auf sich ziehen, da ein unbekannten Hacker Informationen über die Teenager veröffentlicht hat. Die Produzenten Matthew Malek und Anita Gou von ‘Foxtail Entertainment’ sind sehr zufrieden mit dem Cast. “Wir könnten nicht glücklicher mit dieser wunderbaren Besetzung sein, die ‘Assassination Nation’ zum Leben erwecken wird”, heißt es. Die beiden sind sich sicher, dass das Projekt für unvergessliche Unterhaltung sorgen wird: “Sam hat so eine starke Vision für den Film, den eine unglaubliche Story, ein einzigartiger visueller Stil und eine unschlagbare Besetzung zu etwas Außergewöhnlichem machen wird.”

