Maggie Smith findet, dass das Schauspielbusiness für junge Frauen heutzutage sehr hart sei.

Jeden Moment müssten sie damit rechnen, sich auszuziehen und außergewöhnliche Dinge tun.



Gemeinsam mit Judi Dench erschien die 82-Jährige zu der Spendengala für das Tricycle Theater im Norden Londons und stellte klar: “Die jungen Schauspielerinnen von heute sind so tapfer. Es scheint, als müssten sie sich jeden Moment ausziehen. Ich weiß nicht, wie sie damit umgehen. Das weiß ich wirklich nicht. Von ihnen werden die außergewöhnlichsten Dinge gefordert. Wenn mich jemand fragen würde, ob ich in der heutigen Zeit nochmal anfangen würde, könnte ich das nicht. Es ist schwer, mich nochmal in das Alter hineinzufühlen. Die Mädchen heute fangen viel früher an, als ich damals angefangen habe. Ich glaube, dass es heute sehr, sehr, sehr hart ist.”



Smith gestand kürzlich außerdem, dass sie glaubt, in keine “nette” Rolle schlüpfen zu können, weil die Leute das verschrecken würde. Dem ‘Telegraph’ enthüllte sie: “Der Zeitpunkt ist schon längst vorbei. Wenn ich plötzlich wie Pollyanna ankommen würde, würde das nicht funktionieren. Das würde die Leute eher verängstigen. Sie wären gelähmt vor Angst und würden sich fragen, was ich vor habe.”



Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Zum Thema passendes Video