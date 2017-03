John Legend und Chrissy Teigen können es kaum erwarten, bis ihre Tochter ‘Die Schöne und das Biest’ sehen kann.

Der ‘Love Me Now’-Sänger hatte sich mit Ariana Grande zusammen getan, um den Titelsong für das Remake des ‘Disney’-Klassikers aufzunehmen. Jetzt freuen sich der Künstler und seine Frau darauf, dass ihre Tochter Luna (zehn Monate) alt genug ist, um den Film zu gucken. "Bis jetzt hat sie noch keinen ganzen Film gesehen, aber das wird schnell kommen. Und sie wird so stolz auf ihren Vater sein", schwärmt der 38-Jährige.



Der Musiker und die ‘Side to Side’-Hitmacherin waren sehr aufgeregt, den Song neu aufzunehmen und damit in die Fußstapfen von Céline Dion und Peabo Bryson zu treten. Der Oscarpreisträger gibt zu, dass er ein bisschen Angst vor der Reaktion der Balladenkönigin hatte. Gegenüber ‘Entertainment Tonight’ berichtet der Künstler: "Wir waren sehr glücklich darüber, diesen Song zu singen. Wir sind mit dem Lied aufgewachsen. Es ist ein ikonischer Filmsong und es hat uns beiden sehr viel Spaß gemacht, dieses Lied neu zu kreieren. Ich bin ein bisschen nervös [wegen dem, was Céline denkt]. Sie ist sehr süß und ich hoffe, sie mag es." Chrissy Teigen ist sich jedoch sicher, dass ihr Liebster nicht zu befürchten hat. "Sie ist die süßeste Person auf dieser Erde, wenn es um den neuen Song geht. Sie nimmt nicht ein schlechtes Wort in den Mund, sie ist unglaublich."



