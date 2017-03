Octavia Spencer will ihren Job wechseln

Octavia Spencer ist lieber Filmproduzentin als Schauspielerin.

Die Oscar-Preisträgerin mag das “rätsellösende” Element in der Rolle eines Filmproduzenten und ist auf der Suche nach Projekten, wo sie diese Position einnehmen kann.



Sie erklärt: “Ich liebe es, nach Material zu suchen. Ich rufe meine Agenten ungefähr alle zwei Wochen an, wenn ich etwas lese, um herauszufinden, ob die Rechte schon besetzt sind. Ich liebe es, Puzzles zu lösen und für mich ist der Job eines Produzenten eine Person, die Puzzles löst. Du bringst alle Stücke zusammen, die zusammen passen. Ich habe Spaß daran, nach solchen Projekten zu suchen.”



Die Darstellerin hat gerade erst den Film ‘Small Town Crime’ mit John Hawkes, Anthony Anderson und Robert Forster produziert, arbeitet aktuell aber schon an den nächsten beiden Produktionen. Gegenüber ‘Collider’ berichtete sie: “Ich produziere gerade den Film ‘Raven’, der über das Jonestown Massaker ist und bei dem Vince Gilligan und Michelle MacLaren Regie führen. Und ich produziere die Madam C. J.Walker-Geschichte, wo ich selbst auch mitspiele. Außerdem gibt es noch ein paar andere Sachen, die zur Option stehen und an denen ich als Co-Autorin schreibe. Was mir wirklich Spaß macht, ist, das Material und neue Wege, eine Geschichte zu erzählen, zu finden. Genauso wie Menschen zu finden, die bis jetzt noch nicht ihre große Chance bekommen haben.”

