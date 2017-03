Madalina Ghenea ist schwanger

Madalina Ghenea bekommt ein Kind.

Die 28-jährige Schauspielerin, die mit Gerard Butler und Michael Fassbender zusammen war, hat auf Instagram angekündigt, dass sie mit dem rumänischen Millionär Matei Stratan ihr erstes Kind erwartet.

Das rumänische Model schrieb: "Ich freue mich, mit euch meine lang ersehnte Freude teilen zu können: das Geschenk eines Kindes. Das ist ein echtes Wunder. Mutterschaft ist ein Geschenk, das ich jeder Frau wünsche." Dazu postet sie ein Bild eines Magazincovers von sich mit Babybauch und kommentiert das wie folgt: "Dieses Cover und dieses Interview mit dem Magazin ‘Gioia’ repräsentieren mein tägliches Leben voller Liebe, Familie und Einfachheit. Vor einem Jahr war ich auf dieser Bühne [beim Sanremo-Festival] und habe mich so geliebt gefühlt. Ich musste einfach nach Italien zurückkehren, um diesen besonderen Moment mit euch zu teilen."



Der ‘Zoolander 2′ Star trennte sich im Jahr 2013 von Gerard. Der bestätigte das Ende der Beziehung in einem Interview mit ‘Filmreporter.de’. Er sagte: "Ich bin im Moment nicht [in einer Beziehung], aber irgendwann will ich mich niederlassen." Seine Fans waren von der Nachricht damals schockiert, da Madalina nur einen Monat vor der Trennung Gerard ihre "erste wahre Liebe" nannte. In der italienischen Talkshow ‘Verissimo’ sagte sie: "[Er ist meine] erste wahre Liebe. Er ist ein toller Kerl, der weiß, wie man alles macht und ich hoffe, dass er sich in keiner Weise ändern wird. Ich hätte gern jetzt Kinder. Ich wollte schon immer eine Familie mit vielen Kindern und Haustieren. Zu heiraten wäre für mich zu diesem Zeitpunkt aber eventuell zu früh."

