Emma Watson hatte unheimliche Angst davor, das ikonische gelbe Kleid in ‘Die Schöne und das Biest’ zu tragen.

Die 26-Jährige verkörpert in dem Remake des Disney-Klassikers die junge Belle und gesteht, dass sie gewaltigen Bammel davor hatte, die Tanzszene mit ihrem Filmpartner Dan Stevens zu vermasseln. Der Gedanke, dass sie der originalen Walzerszene nicht gerecht werden würde, verschreckte die Darstellerin zutiefst. "Es war sehr nervenaufreibend", offenbart sie gegenüber ‘E! News’. "Dieses gelbe Kleid ist eine geliebte Erinnerung von Mädchen auf der ganzen Welt. Deshalb willst du natürlich, dass es perfekt ist." Weiter scherzt die hübsche Brünette, dass sie wohl nie wieder einen so romantischen Moment wie bei den Dreharbeiten erleben werde: "Ich erreiche den Höhepunkt mit 26! Mein allerromantischster Moment! Es wird nie besser als das werden!"



Ganz so romantisch dürfte es jedoch nicht zugegangen sein, schließlich gibt Emma auch preis, dass sie die ganze Zeit Angst um ihre Füße hatte. "Dan trug stahlkappenbesetzte Stelzen. Ich hatte ein wenig Angst, dass mein Fuß gebrochen werden würde oder wir in einem Haufen auf dem Boden landen", enthüllt sie im Interview mit dem ‘Empire’-Magazin. Doch es sei ein guter Weg gewesen, um Freundschaft mit ihrem Co-Star zu schließen: "Wir haben einander kennengelernt und gelernt, einander zu vertrauen. Ich würde allen Paaren empfehlen, zusammen zu tanzen, auf den Zehen des anderen zu treten und völlig neben dem Beat [zu tanzen]. Es ist perfekt."



