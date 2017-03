Adele und Simon Konecki sind tatsächlich verheiratet.

Die ‘Hello’-Interpretin hat ihren Fans bei einem Konzert im australischen Brisbane verraten, dass sie und ihr Partner Simon Konecki, mit dem sie den vierjährigen Angelo großzieht, verheiratet sind. Als Einführung zu ihrem Song ‘Someone Like You’ erklärte Adele: “Ich versuchte, mich daran zu erinnern, wie es am Anfang der Beziehung war, die das Album inspiriert hat. So schlimm eine Trennung auch sein kann, so bitter, schrecklich und dreckig sie auch sein kann, dieses Gefühl, wenn du dich in jemanden verliebst, ist das beste Gefühl der Welt und ich bin süchtig danach. Natürlich kann ich diese Gefühle nicht mehr ausleben, denn ich bin jetzt verheiratet. Ich habe meine Person gefunden.”



Bereits bei den Grammy-Awards hatte Adele ihre Fans spekulieren lassen, nachdem sie Konecki zunächst ihren “Mann” und später ihren “Partner” nannte. Als sie den Grammy für das Album des Jahres entgegen nahm, sagte sie: “Grammys, ich bin dankbar, Academy, ich liebe euch. Mein Manager, mein Ehemann und mein Sohn – ihr seid der einzige Grund, aus dem ich es mache.” Als sie backstage mit Reportern sprach, bezeichnete sie Konecki jedoch wieder als ihren “Partner”.

