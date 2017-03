Justin Timberlake ruft zu mehr Inklusion auf

Justin Timberlake hat in einer Rede zu mehr Toleranz aufgerufen.

Der 36-jährige Sänger (‘SexyBack’) erhielt am Sonntag (5. März) bei den ‘iHeart Radio Music Awards’ in Kalifornien den Preis für den ‘Besten Song des Jahres’ für seinen Track ‘Can’t Stop the Feeling’ aus dem Film ‘Trolls’. Anschließend richtete er sich mit den folgenden Worten an das Publikum: “Ich habe diesen Song geschrieben, weil ich wollte, dass er von Inklusion handelt und davon, zusammen zu sein. Ich will die Möglichkeit ergreifen, mit jungen Leuten zu reden… Wenn du schwarz oder braun, schwul oder lesbisch, oder eine Transe bist – oder vielleicht auch nur ein verweichlichter Junge aus Tennessee: Jeder, der dich unfreundlich behandelt, macht das nur, weil er Angst hat oder gelernt hat, Angst davor zu haben, wie wichtig du bist.” Der Star erklärte, dass Diversität in der Gesellschaft essentiell sei: “Denn indem du anders bist, machst du einen Unterschied. Also – sch*** auf sie.”



Bereits bei den ‘Teen Choice Awards’ im letzten Sommer hatte der Künstler eine ähnliche Rede gehalten. Damals sagte er: “Ihr seid jung – genau wie ich es einst war. Aber denkt nicht einen Moment lang, dass es nicht zählt, was ihr macht. Das tut es. Nicht nur für euch, sondern auch für die Welt und eure Generation, die eines Tages die Generation von uns Oldies übernehmen wird.”

