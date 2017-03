Karrueche Tran steht Chris Brown am Donnerstag (9. März) vor Gericht gegenüber.

Die Schauspielerin kämpft derzeit darum, eine permanente Verfügung gegen ihren Ex-Freund zu erwirken. Laut einer einstweiligen Verfügung ist es dem Rapper bereits verboten, sich dem Model auf 90 Metern zu nähern. Das Urteil bezieht nicht nur seine Ex selbst, sondern auch ihre Mutter und ihren Bruder mit ein. Doch laut ‘TMZ’ hat der Künstler Schwierigkeiten damit, sich an das Kontaktverbot zu halten. Nun will Tran vor Gericht deutlich machen, wie sehr sie sich vor Brown fürchtet.



In den gerichtlichen Dokumenten behauptet die 28-Jährige, dass der Star ihr mit dem Tod gedroht und sie bereits mehrmals geschlagen habe. Unter Eid sagte Tran aus, dass sie "ein paar Leuten erzählt habe, dass er sie töten würde". Damit nicht genug: Der Hip-Hopper soll rasend eifersüchtig und besitzergreifend gewesen sein. Er habe gegenüber anderen Leuten erklärt, dass er sie "außer Gefecht setzen" und "erschießen" würde, wenn sie nicht zusammen sein könnten. Laut ‘TMZ’ fuhr die Darstellerin fort, dass Brown sie vor ein paar Jahren "zweimal in den Magen geschlagen [und] die Treppe heruntergestoßen habe".



Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Zum Thema passendes Video