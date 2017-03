Chrissy Teigen spricht über postnatale Depression

Chrissy Teigen hat über die schlimmste Zeit ihres Lebens gesprochen.

Das Model hat gemeinsam mit seinem Ehemann John Legend die zehn Monate alte Tochter Luna. Doch obwohl die Schönheit jetzt nicht glücklicher über ihr Familienglück sein könnte, litt sie lange Zeit an den Folgen ihrer Schwangerschaft.



Sie offenbart: “Ich kam im August zurück zu ‘Lip Sync Battle’, als Luna vier Monate alt war. Die Show-Leute haben mich unglaublich toll behandelt… Aber ich war anders als zuvor. Es war extrem schmerzhaft, aus dem Bett zu kommen, um rechtzeitig am Set zu sein. Mein hinterer Rücken tat weh, meine Schultern – sogar meine Handgelenke – haben geschmerzt. Ich hatte keinen Appetit. Ich aß zwei Tage lang keinen einzigen Bissen, und ihr wisst, wie wichtig Essen für mich ist.”



Weiter führt die 31-Jährige aus: “Wenn ich nicht im Studio war, habe ich das Haus nie verlassen. Und damit meine ich wirklich nie. Nicht mal einen Fuß nach außen gestreckt. Ich habe die Leute gefragt, die nach drinnen kamen, warum sie nass waren. Hatte es geregnet? Woher sollte ich das wissen – ich habe alle Vorhänge zugezogen. Die meisten Tage habe ich auf exakt demselben Fleck auf der Couch verbracht und ich habe kaum die Energie aufgebracht, um nach oben ins Bett zu gehen.” Ihr Mann habe manchmal mehrere Tage hintereinander neben ihr auf dem Sofa übernachtet.



In einem Essay für das ‘Glamour’-Magazin enthüllt Chrissy, dass ihr erst die ärztliche Diagnose einen Weg aus dem Dunkel gezeigt habe. “Ich habe angefangen, Antidepressiva zu nehmen und es hat geholfen. Und ich habe die Neuigkeit mit Freunden und meiner Familie geteilt. Ich hatte das Gefühl, dass jeder eine Erklärung verdient hat”, berichtet sie.





