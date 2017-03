Olly Murs hat sich in Gemma Atkinson verguckt.

Der Sänger hat jetzt verkündet, dass er genug vom Single-Leben habe.



Eine junge Schauspielerin sei das Objekt seiner Begierde. Gemma Atkinson soll den 32-Jährigen in ihren Bann gezogen haben. Dabei kursieren zur Zeit Gerüchte, Atkinson date Ryan Giggs. Gemma Atkinson spielt in der Serie ‘Hollyoaks’ Lisa Hunter und Olly Murs war als Tennie ein großer Fan der Serie. Der Zeitung ‘The Sun’ verriet er: “Früher habe ich ‘Hollyoaks’ geguckt. Ich hatte sogar überall in meinem Zimmer Poster aufgehangen.” Der 32-Jährige hat eine Reihe von ihren Tweets bei Twitter oder Trainingsvideos in den sozialen Netzwerken geliked. So wolle er ihre Aufmerksamkeit gewinnen. “Es ist irgendwie harmloses flirten, wenn man Leuten bei Instagram folgt. Sie ist eine tolle Frau. Ich habe Gemma bisher nur ein Mal getroffen. Gemma ist großartig”, schwärmte der ‘Troublemaker’-Star.



Murs habe schon immer eine Schwäche für Atkinson gehabt: “Es ist lustig wenn man Leute mit 20 oder 21 Jahren trifft – Gemma ist gleich alt – ich habe sie angesehen und dachte ‘Boa, Gemma Atkinson – sie passt ziemlich gut’.” Olly Murs sei bereit für eine Beziehung: “Ich bin Single, aber mag ich es Single zu sein? Nein, nicht wirklich. Ich liebe es, in einen Pub zu gehen, meine Kumpel zu treffen, zu einem Inder zu gehen und ein Curry zu essen. Ich liebe es, mein Football-Team spielen zu sehen. Ich gehe gerne vor Ort aus. Mir ist wichtig, dass eine ortsansässige Frau oder jemand aus der Branche die gleichen Werte schätzt wie ich.”



