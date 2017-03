Justin Timberlake bat vor vielen Jahren Nicola McLean um ein Date.

McLean ist Model und eine englische Fernsehpersönlichkeit. Damals verneinte sie das Angebot des Sängers.



Zu Beginn ihrer Modelkarriere soll Timberlake auf die Blondine aufmerksam geworden sein. Der Zeitung ‘The Sun’ verriet sie: “Ich wurde von dem ‘Playboy’ für ein Shooting angefragt als ich 19 war und glaubt es oder nicht, aber ich war zu schüchtern.” Das war nicht die einzige Gelegenheit, die sich die heute 35-Jährige damals durch die Finger gehen ließ: “Ich bin so enttäuscht, dass ich es damals nicht gemacht habe. Zu der Zeit habe ich auch Justin Timberlake getroffen. Er hat mich um ein Date gebeten und ich habe ihm ebenfalls abgesagt.”



Zu der Zeit war der schöne US-Star bereits Teil der legendären Pop-Band ‘NSYNC’, doch dem Model habe das Outfit des Sängers nicht gepasst: “Er hatte Socken und Sandalen an. Das war nicht gut.” Hinzu kam, dass McLean in einer Beziehung war: “Ich hatte einen Freund, der wirklich ein sch**ß Freund war, aber ich bin Jungfrau – Ich bin sehr loyal.” Am Ende hat sich für Nicola McLean alles zum Guten gewandt. Sie ist heute glücklich mit Tom Williams verheiratet. Auch Justin Timberlake hat dank diesem Korb seine große Liebe Jessica Biel kennengelernt.

