Mandy Moore in The Darkest Minds

Mandy Moore wird bald in ‘The Darkest Minds’ zu sehen sein.

Die 32-jährige Schauspielerin steht demnächst für den Science Fiction-Thriller, eine Adaption von Alexandra Brackens Buchserie, vor der Kamera, wie ‘The Hollywood Reporter’ berichtet. Im Film bricht urplötzlich eine Pandemie aus, die die Mehrheit der amerikanischen Kinder und Teenager tötet. Diejenigen, die überleben, entwickeln Superkräfte und werden in Internierungslagern festgehalten. Als Regisseur wurde Jennifer Yuh Nelson engagiert, die bereits für ‘Kung Fu Panda 2′ verantwortlich war. Als Produzenten fungieren Shawn Levy, Dan Levine und Dan Cohen.



Das Skript soll eine Adaption des Buchs aus dem Jahr 2012 werden und wird von Chad Hodge geschrieben. Neben Moore wurde bereits Amandla Stenberg bestätigt, die bereits als Rue für ‘Die Tribute von Panem’ vor der Kamera stand. Sie spielt die Rolle der Ruby Daly, die telekinetische Fähigkeiten entwickelt und gemeinsam mit anderen Teenagern aus dem Gefängnis ausbricht. Auch ‘Southpaw’-Darsteller Skylan Brooks, Harris Dickinson und Miya Cech werden Parts übernehmen. Der Drehbeginn für ‘The Darkest Minds’ soll diesen Monat in Atlanta stattfinden. Das Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest.

