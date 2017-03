Eva Green in ‘Disney’-Klassiker?

Eva Green übernimmt angeblich die weibliche Hauptrolle in ‘Dumbo’.

Die 36-jährige Schauspielerin (‘Casino Royale’) soll sich bereits in Gesprächen mit ‘Disney’ befinden, um Genaueres bezüglich ihres Engagements in dem Live-Action-Film von Tim Burton zu klären. Laut ‘Deadline’ soll das Studio sehr darum bemüht sein, endlich den ersten namhaften Star für den Streifen zu verpflichten. Vor kurzem platzte nämlich der Deal, Chris Pine (‘Star Trek’) mit an Bord zu holen.



‘Disney’ dürfte großes Interesse daran haben, das Projekt groß aufzuziehen, schließlich erzielte das Unternehmen in den letzten Jahren große kommerzielle Erfolge mit Live-Action-Adaptionen von Klassikern wie ‘Cinderella’ und ‘The Jungle Book’. Von den Fans derzeit sehnlich erwartet wird ‘Die Schöne und das Biest’ mit Emma Watson in der Hauptrolle (Kinostart 16. März).



Der originale ‘Dumbo’-Film erschien 1941. In dem Klassiker geht es um einen Baby-Elephanten mit ungewöhnlich großen Ohren, der deswegen verspottet wird. Später lernt er jedoch zu fliegen und gewinnt dadurch an Selbstbewusstsein. 1942 gewann der Animationsfilm sogar einen Oscar in der Kategorie ‘Beste Filmmusik’ und wurde für den ‘Besten Song’ nominiert. Die Adaption tritt also in große Fußstapfen.

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Zum Thema passendes Video