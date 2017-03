Liebes-Comeback bei Brooklyn Beckham und Chloë Moretz?

Hat Brooklyn Beckham seine Beziehung mit Chloë Grace Moretz wieder aufleben lassen?

Der 18-jährige Sohn von David und Victoria Beckham sorgte mit einem Foto auf Instagram für ordentlich viel Aufmerksamkeit. Das Bild könnte nämlich darauf deuten, dass die 20-jährige Schauspielerin und der junge Beckham wieder miteinander anbandeln. Das Schwarz-Weiß-Bild zeigt einen blonden Lockenkopf von hinten und einen Strand im Hintergrund. Dazu schrieb der aufstrebende Fotograf: “Ich kann es kaum erwarten bis endlich Mai ist.” Chloë Moretz kommentierte das Bild mit einem Mond-Emoji. Auf ihrem eigenen Kanal veröffentlichte sie wenige Tage zuvor ein unklares Foto und postete es ebenfalls mit einem Halbmond. Für viele Fans ist das der Beweis eines Liebes-Comebacks.



Bis jetzt haben allerdings weder Brooklyn noch Chloë ihr Liebes-Comeback bestätigt. Das Paar trennte sich im vergangenen Jahr, weil Chloë lieber mit jemandem zusammen sein wollte, der reifer und ernsthafter sei. Der brünette Frauenschwarm sei ihr zu unreif gewesen. Ein Vertrauter berichtete damals, dass Chloë sich etwas anderes von der Beziehung erhoffte. “Am Anfang waren die beiden sehr verliebt, aber als Chloë etwas ernster werden wollte und er noch dazu auf der anderen Seite des Atlantiks lebte, war das etwas, was er ihr nicht geben konnte.”



Dennoch hatte das Paar die Möglichkeit nie ausgeschlossen, wieder zusammenzukommen. Der Insider verriet: “Wie alle Jugendlichen in einer Beziehung würde es keine große Überraschung sein, wenn sie wieder zusammenkommen. Vor allem wenn sie in den gleichen Kreisen verkehren.”



Jetzt könnte es tatsächlich ganz so aussehen, als ob sich diese Vermutung bewahrheitet.

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Zum Thema passendes Video