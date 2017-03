Chris Hemsworth überrascht Hochzeitspaar

Chris Hemsworth posierte mit einem Brautpaar am Tag ihrer Hochzeit, aber die Braut hatte keine Ahnung, wer er war.

Der ‘Thor: Ragnarok’-Schauspieler war letzten Freitag (3. März) mit seiner Frau Elsa Pataky und den gemeinsamen Kindern, der vier Jahre alten Tochter India und den zweijährigen Zwillingen Sasha und Tristan surfen in Byron Bay. Dabei wurde er vom Trauzeugen der frisch Vermählten Anneka and Kent gesichtet und stimmte fröhlich zu, auch auf den Fotos zu sein. Jedoch gab Anneka zu, keine Ahnung zu haben, wieso sie mit einem “Fremden” posierte bis ihr neuer Ehemann sie einweihte.



“Chris Hemsworth war am Strand und unser Trauzeuge meinte nur ‘Könntest du auf einem Bild mit der Braut und dem Bräutigam sein?’ und er meinte nur ‘kein Problem'”, erzählt sie. Die Braut gesteht, dass sie sich fragte, wer denn dieser Kerl sei. Ihr Mann wurde verlegen, weil sie weiter nach fragte und erklärte ihr, dass es sich um Chris Hemsworth handele. Aber trotz ihrer Verwirrung beeindruckte der Star die Braut. Auch wenn sie glaubt, dass ihr Mann von dem attraktiven Schauspieler mehr ergriffen gewesen sei. “Er war sehr cool, ruhig, und gefasst. Und wirkte ziemlich entspannt”, scherzte sie gegenüber ‘news.com.au’ über den Darsteller. “Unsere Hochzeitsfotos werden statt zwei, drei Leute abbilden. Kents Lieblingsfoto ist das mit Chris Hemsworth”.

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Zum Thema passendes Video