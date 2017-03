Naomi Campbell glaubt an die Karrierepläne von Paris Jackson.

Die 18-jährige Tochter des verstorbenen Kind of Pop konnte kürzlich ihre erste Rolle in der Drama-Serie ‘Star’ von Lee Daniels ergattern. Naomi, die einen Gastauftritt in der Show hatte, findet, dass Paris Potential hat. Sie sagt: “Ich habe ein Bauchgefühl, dass sie eine unglaubliche Schauspielerin werden wird.” Und obwohl die Laufstegschönheit die aufstrebende Schauspielerin am Set nicht persönlich treffen konnte, verriet sie, dass sie sich einst mit einer sehr jungen Paris und ihrem Vater auf einen Tee traf. Gegenüber ‘People Now’ sagte das 46-jährige Supermodel: “Ich traf Paris mit ihrem Vater und ich hatte das Glück, mit Michael und den Kids Tee zu trinken, bevor er verstarb.”



Und nicht nur auf der Leinwand wird Paris bald zu sehen sein. Sie könnte demnächst nämlich eine echte Konkurrenz für Naomi werden, nachdem sie einen Modelvertrag mit einer der weltweit größten Agenturen, ‘IMG’, abgeschlossen hat. Der Präsident der Agentur, Ivan Bart, gab den Neuzugang samt Foto Anfang März auf seinem Instagram-Profil bekannt. Er schrieb: “Eine echte Sensation! Herzlich Willkommen, Ms. Jackson!’ Auch Paris sprach in den sozialen Netzwerken über ihre neue Karriere: “Danke @imgmodels! Ich bin glücklich und fühle mich gesegnet.”

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Zum Thema passendes Video