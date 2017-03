Alicia Keys ist es wichtig, dass ihre Söhne Frauen mit Respekt begegnen.

Die ‘Fallin’-Sängerin zieht gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Produzenten Swizz Beats, die Kinder Egypt (6) und Genesis (2) groß. Anlässlich des Internationalen Frauentags am Mittwoch (8. März) postete die Musikerin eine wichtige Botschaft auf Instagram. Neben einem Schwarz-Weiß-Foto, das sie in einer liebevollen Umarmung mit ihrem Nesthäkchen Genesis zeigt, schrieb die Künstlerin: “Ich erziehe meine Kinder zu wunderschönen, menschlichen Wesen und mächtigen Männern, die verstehen, wie wunderbar Frauen sind. Ich glaube, dass alle Frauen auf der ganzen Welt wunderschön, vollständig und mächtig sind. Sie sollten wie Göttinnen verehrt werden, nicht nur am Internationalen Frauentag, sondern jeden Tag. Wir müssen uns gegenseitig weiter unterstützen, an uns glauben und nicht vor dieser Wahrheit zurückschrecken #InternationalWomensDay”.



Anschließend hagelte es nur so an positiven Kommentaren ihrer Follower. Die 36-Jährige erntete für ihre inspirierenden Worte viel Lob. So berichtete eine Userin: “Ich habe meine zwei auf die gleiche Weise erzogen und jetzt sind sie tolle, aufrechte junge Männer. Als Frauen/Mütter müssen wir unseren Jungs zeigen, wie wichtig Frauen sind und dass man sie respektieren und lieben soll.” Eine andere Nutzerin meinte: “Vielen Dank, dass du jeden Tag alle Frauen repräsentierst. Ich wünschte, jede Mutter hätte den Mut, die Stärke und die Kraft, um dasselbe zu tun und genau so inspirierend zu sein. High five!!”



