Adriana Lima hat sich von Julian Edelman getrennt.

Die beiden waren nur ein halbes Jahr zusammen.



Jetzt soll das Model wieder Single sein. Das berichtete ‘E! News’. Die 35-Jährige und der American-Football-Spieler sollen sich sogar schon vor den Oscars getrennt haben. Am 28. Februar kam die schöne Brasilianerin schon alleine zu der Oscar-Party. Dabei hatte sie dem 30-Jährigen noch Anfang Februar beim ‘Super Bowl’ in Houston zugejubelt. Ein Vertrauter der zweifachen Mutter verriet, dass sich das Paar nur sehr selten sehen konnte. Grund dafür sollen die vollen Terminkalender der beiden gewesen sein. Lima wolle sich jetzt wieder voll und ganz ihrer Model- und Schauspielkarriere widmen und sich auf ihre beiden Töchter Valentina (7) und Sienna (4) konzentrieren.



Und wie es aussieht, legen sich nicht nur Frauen nach einer Trennung oftmals einen neuen Haarschnitt zu. Julian Edelman ließ sich nämlich seinen Bart abrasieren und zeigte sich auf Instagram mit einem ausgefallen neuen Look. Ein riesiger Schnäuzer und ein überlanger Ziegenbart zierten plötzlich das Gesicht des Sportlers. Dabei handelte es sich jedoch nur um einen Gag, denn seine neusten Bilder verraten: Der Bart musste ganz weichen.

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Zum Thema passendes Video