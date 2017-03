Dieser Mann steckt hinter dem Ryan Gosling-Double

Wer steckt wirklich hinter dem Ryan Gosling-Double?

Am Samstag (4. März) ließ nicht der echte Ryan Gosling, sondern ein Double die Goldene Kamera bei der Hamburger Preisverleihung in seine Tasche wandern. Doch wer ist der Mann, den Joko und Klaas für ‘Circus Halligalli’ einschleusten?



Das Double heißt im wirklichen Leben Ludwig Lehner und ist Koch in einer Großkantine. Jeden Tag bereitet der 27-Jährige für 300 Menschen Bolognese oder Kartoffelpuffer zu. Lehner wurde natürlich nicht aus Hollywood eingeflogen, sondern kommt aus dem kleinen Ort Kirchseeon im bayrischen Landkreis Ebersberg.



Obwohl es nicht das erste Mal war, dass Lehner den Schauspieler mimte, hätte er nicht gedacht, dass seine Performance am Samstag so einschlagen würde. Schon vor vier Jahren habe er hin und wieder den Darsteller gedoubelt, doch nach einem tragischen Vorfall in seiner Familie habe sich alles verändert. “Vergangenen Juni ist mein zwei Jahre älterer Bruder bei einem Motorrad-Unfall ums Leben gekommen, und ich habe einfach nicht die Kraft gefunden, den Ryan Gosling zu mimen!”, gesteht er gegenüber der ‘Bild’. Da sein Bruder aber immer ein Fan der Double-Geschichte war, habe der Koch den Anruf von ZDF als Chance gesehen, wie er erzählt: “Nachdem ich erfahren habe, um was es geht, war ich total motiviert! Ich habe es auch für meinen Bruder getan, ich wollte ihn stolz machen. Die Double-Geschichte fand er immer gut!”



Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Zum Thema passendes Video