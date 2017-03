Gavin Rossdale hat die Trennung von Gwen Stefani noch immer nicht überwunden.

Deshalb sei er auch noch nicht bereit für eine neue Frau in seinem Leben.



Mit dem neuen Lover der Sängerin möchte der Rockstar nichts zu tun haben. Im Interview mit der ‘Gala’ macht der 51-Jährige deutlich, wie sehr er die 47-Jährige geliebt habe: “In meinem Herzen klafft eine offene Wunde. Ich hatte 20 schöne Jahre mit einer Frau, die ich von ganzem Herzen geliebt habe. Ich ging danach durch die schlimmste Krise meines Lebens und drohte daran zu zerbrechen.” Seiner Ex-Frau fiel die Trennung scheinbar leichter, denn nach nur wenigen Monaten verliebte sie sich in Blake Shelton. Rossdale sei hingegen “noch nicht bereit für eine neue Liebe”.



Mit der Sängerin, ihrem neuen Freund und ihm gebe es “keine Berührungspunkte”. Gavin Rossdale stellte klar: “Wir sind keine Patchwork-Familie, die zusammen rumhängt, sich zu Grillpartys einlädt und all so ein Quatsch. Ich bin Blake noch nie begegnet und auch nicht sonderlich scharf darauf.” Das impliziert wohl, dass die drei gemeinsamen Kinder Apollo (3), Zuma (8) und Kingston (10) ihre Geburtstage nicht mit beiden Elternteilen zusammen feiern können.



