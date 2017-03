Heftige Vorwürfe gegen Louis Tomlinson

Louis Tomlinson muss sich heftige Vorwürfe gefallen lassen.

Der Sänger wurde letzte Woche in einen Vorfall am ‘LAX Airport’ in Los Angeles verwickelt, infolgedessen er sich zu Handgreiflichkeiten verleiten ließ. Der Vorfall ereignete sich an der Gepäckausgabe des Flughafens, als der Paparazzo Karl Larssen Fotos seiner Freundin Eleanor Calder schießen wollte. Der One Direction-Star griff Berichten zufolge nicht nur den Reporter, sondern auch anwesende weibliche Fans an, die Calder bedrängt hatten.



Nun erhebt Ana Becerra, eine der anwesenden Personen am Flughafen, schwere Vorwürfe gegen ihn. Im Gespräch mit ‘TMZ’ enthüllt sie, dass sie einfach ganz normal auf ihren Flug gewartet habe. Als sie den Star gesehen und ihr Handy herausgeholt habe, sei die Freundin des 25-Jährigen jedoch ausgerastet: “Sie lief her, hat mich gepackt und mit mir um mein Handy gerangelt. Ich ließ nicht zu, dass irgendjemand mein Handy bekommt. Sie sagte: ‘Filmst du mich, B***h? Und dann sah ich den Typ von One Direction und er hat mich ins Gesicht geschlagen.” Dann sei plötzlich die Hölle losgebrochen und das Sicherheitspersonal sowie die Polizei sei aufgetaucht.



Auf die Frage, warum sie genau Anklage gegen Tomlinson erheben wolle, antwortet Becerra: “Weil ich nicht denke, dass es richtig ist, wenn ein Typ eine Frau schlägt – vor allem, wenn man bedenkt, dass ich ihm nie etwas getan habe.” Seit dem Vorfall habe das Opfer zudem Schwierigkeiten, zu schlafen, da es immer noch an den Nachwirkungen des ganzen Stresses und heftigen Kopfschmerzen leide.



