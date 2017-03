Geri Horner hat ihren Sohn nach George Michael benannt.

Das Baby der Sängerin kam am 21. Januar auf die Welt und trägt den Namen Montague George Hector Horner.



George steht für George Michael und soll ein Andenken an ihren verstorbenen Freund sein. In der Sendung ‘This Morning’ verriet Horner am Donnerstag (9. März): “Es war die Idee meiner Mutter. Sie und Michael standen sich sehr nahe und er liebte seine Mutter und seine Familie. Sie fragte mich: ‘Warum nennst du ihn nicht George?’ Dann habe ich überlegt, ob das angemessen ist und dachte: ‘Warum nicht?'”



Auch Horner selbst war gut mit George Michael befreundet. Sein Tod habe sie schwer getroffen. Erst die Geburt ihres Sohnes habe die Künstlerin an den “Kreislauf des Lebens” erinnert: “Ich habe ihn so geliebt. Als ich die Spice Girls verlassen habe, hat er mich unter seine Fittiche genommen. Er war so eine liebevolle Person. Sein Tod war ein Schock. Dann habe ich ein Baby bekommen und das hat mich an den Kreislauf des Lebens erinnert. Mit so etwas rechnet man nicht. George war ein sehr guter Mann.” Der Star habe ihr sogar ein Auto gekauft und ihr mit ihrer zehn Jahre alten Tochter geholfen.

