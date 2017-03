Olsen-Twins verlieren gegen ihre Praktikanten

Die Olsen-Twins müssen blechen.

Umgerechnet 130.000 Euro müssen die Zwillinge an ihre ehemaligen Praktikanten zahlen. Diese hatten nämlich bis zu 50 Arbeitsstunden in der Woche umsonst für die Firma ‘Dualstar Entertainment’ und das Modelabel ‘The Row’ von Mary-Kate und Ashley Olsen schuften müssen.



Kein Wunder, dass sich die 185 Praktikanten da beschwerten. Hauptklägerin Shahista Lalan gab an, dass die Praktikanten die gleiche Arbeit wie normale Angestellte hätten leisten müssen und sie sogar persönliche Besorgungen erledigen sowie reinigen, kopieren und nähen hätte müssen. Anschließend habe sie noch nicht einmal die nötigen Papiere bekommen, um sich ihr Praktikum fürs College anrechnen lassen zu können.



Ein Rechtsstreit erschien den Schauspielerinnen dann wohl doch zu riskant. Bevor die Klage vor Gericht ging, einigten sich die beiden 30-Jährigen außergerichtlich mit der gegnerischen Seite. Rund 130.000 Euro müssen die ehemaligen Teenie-Stars nun zahlen, wobei allerdings nur um die 500 Euro an jeden einzelnen Praktikanten gehen. Der Rest wandere nach Angaben von ‘Daily Mail’ in die Taschen der Anwälte.

