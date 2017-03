Samuel L. Jackson in Polit-Drama

Samuel L. Jackson spielt in dem politischen Drama ‘The Last Full Measure’ mit.

Der 68-Jährige wird in dem Streifen neben Sebastian Stan, Christopher Plummer, William Hurt, Bradley Whitford, Michael Imperioli, Linus Roache, John Savage und Diane Ladd zu sehen sein.



Todd Robinson ist Autor und Direktor des Films, der die wahre Geschichte eines Fallschirmjägers im Vietnamkrieg erzählt. William H. Pitsenbarger ist ein Fallschirmspringer der US Air Force. Mit 21 Jahren ließ er 1966 sein Leben in der Nähe von Saigon. Ein Helikopter soll 20 Männer retten. Als er unter Beschuss gerät, dreht er ab. Statt in Sicherheit gebracht zu werden, entscheidet sich Pitsenbarger, bei den Männern am Boden zu bleiben. Er versorgt die Verletzten und sammelt Munition. Danach wird er von einem Sniper erschossen. Für seinen Mut erhielt er nach seinem Tod das Air Force Cross und später die höchste militärische Ehre, die Medal-of-Honor-Tapferkeitsmedaille.



Gerade erst geriet Samuel L. Jackson in die Schlagzeilen, weil er Anfang der Woche im Gespräch mit dem amerikanischen Radiosender ‘Hot 97′ das Casting von Hollywood-Produktionen kritisierte. Zu viele schwarze Briten würden Afroamerikaner spielen. Jackson fordert, dass Rollen in Hollywood-Filmen über Rassenkonflikte öfter mit US-Schauspielern besetzt werden sollen. “In diesen Filmen spielen viele schwarze britische Schauspieler”, stellt der Star klar und fragt sich, wie ein Film wie ‘Get Out’ mit einem “amerikanischen Bruder gewesen wäre, der es wirklich fühlt.” “Daniel wuchs in einem Land auf, in dem sich Schwarze und Weiße seit 100 Jahren daten. Was hätte ein Bruder aus Amerika aus der Rolle gemacht? Manche Dinge sind universell, aber nicht alle”, findet er. Seine Kritik gelte nicht den britischen Schauspielern, sondern dem System.

