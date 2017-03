‘Disney’ sucht Aladdin und Jasmin

Hauptdarsteller für ‘Aladdin’ gesucht!

Das Team hinter der ‘Disney’-Realverfilmung postete einen öffentlichen Casting-Aufruf für Aladdin und Jasmin.

Das dazugehörige Plakat wurde bei Twitter hochgeladen und gibt die Anforderungen an potenzielle Darsteller preis. Interessierte sollten zwischen 18 und 25 Jahre alt sein. Zusätzlich wird darin nochmal betont, dass die zu besetzenden Figuren aus dem Mittleren Osten stammen. Der Casting-Aufruf enthüllt außerdem, dass die Proben für den nächsten Monat angesetzt sind. Die Dreharbeiten in Großbritannien sollen zwischen Juli 2017 und Januar 2018 stattfinden.



In einem längerem Post ist auch zu lesen, dass der BAFTA-Gewinner Dan Lin (‘The LEGO Movie’) den Film produzieren wird. Alle Darsteller sollten eine legale Arbeitserlaubnis für die Unterhaltungsbranche in Großbritannien besitzen. MTV Movie Award-Gewinner Guy Ritchie (‘Snatch’) wurde für das Live-Action-Musical-Remake über den Animations-Klassiker als Regisseur bestätigt.



Da in dem Aufruf für den Film über den Straßenjungen und seine Liebe zur Prinzessin die gesuchten Newcomer nicht weiter spezifiziert werden, könnte theoretisch auch jemand aus Deutschland eine der Rollen bekommen.

