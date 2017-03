Brie Bella ist der Meinung, dass Sport ihr geholfen habe, eine tolle Schwangerschaft zu erleben.

Der ‘Total Divas’-Star, der mit richtigem Namen Brianna Monique Danielson heißt, erwartet zur Zeit sein erstes Kind mit Ehemann Bryan Danielson. Die Wrestlerin sagt, dass ihr aktiver Lebensstil mit Sportarten wie wandern ihr dabei helfen würde, sich während der Schwangerschaft gut zu fühlen.



Sie erzählt: “Ich liebe wandern. Ich habe das Glück in Arizona zu leben und die Wüste und die Berge direkt vor der Haustür zu haben.” Außerdem erzählt sie, dass sie immer aktiv Barre – ein Ballett-inspiriertes Workout – betrieben habe. Aber mitten im ersten Trimester der Schwangerschaft habe sie bemerkt, dass sie nicht mehr mithalten kann und langsamer machen muss. Sie gibt preis: “Man muss wirklich vorsichtig sein. Ich möchte aktuell niemanden mit einem Kick über einen Tisch ziehen. Aber ich möchte sportlich aktiv sein. Das fühlt sich für mich richtig an und ich denke, dass ich deshalb so wenig Komplikationen habe.”



Der 33-jährige Reality-Star, der bei ‘WWE’ unter Vertrag steht, beschreibt, dass sie normalerweise drei bis viermal die Woche wandern geht und ab und an ins Fitnessstudio geht, um ein paar leichte Übungen zu machen. Brie gibt auch zu, dass in ihrer Schwangerschaft einen riesengroßen Drang nach Bagels verspürt. ‘E! News’ sagt sie: “An Eis oder saure Gurken komme ich nicht ran, aber ich liebe Obst und Bagels. Wenn du mir einen Bagel am Tag gibst, bin ich im Himmel. Ich denke, ich brauche die Kohlenhydrate.”

