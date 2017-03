Verlässt Anastacia die USA?

Anastacia könnte eventuell die USA verlassen.

Die Hintergründe sind politischer Natur, so erklärte sie gegenüber der ‘Süddeutschen Zeitung': “Wenn Amerika ein totalitärer, hitleresker Ort wird, habe ich kein Problem zu gehen. Trumps Wähler sind Rechte. Sein Slogan ist in Wahrheit nicht ‘Macht Amerika wieder groß’, sondern ‘Macht Amerika wieder weiß’.” Ihr Land werde sich allenfalls zum Schlechten entwickeln. Die Sängerin hat allein schon aufgrund ihrer Familie und ihres Freundeskreises einige Gründe, um das Land zu verlassen: “Wenn die staatlichen Hilfen für Behinderte gekürzt werden, dann ja. Mein Bruder ist behindert. Wenn die Rechte Schwuler eingeschränkt werden, viele meiner Freunde sind schwul.”



Die Musikerin zeigte sich im letzten Jahr in einem Shooting mit den Narben, die ihre Brustkrebserkrankung nach sich zog. Damals erklärte sie: “Ich möchte frei sein und wissen, dass es diese Fotos gibt, sodass ich an einen Strand gehen kann und nicht darüber nachdenken muss, was die Leute wohl denken”, erklärte die Sängerin ihren mutigen Schritt. “Falls Paparazzi sie fotografieren, würde ich mich schämen, aber sie auf diesem Weg zu veröffentlichen, damit fühle ich mich sehr gestärkt.”

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Zum Thema passendes Video