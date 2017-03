Demi Lovato und ihr Freund haben Spaß

Demi Lovato verbringt gerne Zeit mit ihrem Freund Guilherme ‘Bomba’ Vasconcelos.

Die 24-jährige Sängerin ist seit letztem Jahr mit dem ‘Mixed Martial Arts’-Kämpfer zusammen und beteuert, dass die Beziehung nicht besser laufen könnte. Gegenüber ‘Entertainment Tonight’ sagt Demi: “Es läuft wirklich sehr gut. Ich habe einfach Spaß, verstehst du? Mein Leben ist an einem wirklich guten Punkt zur Zeit. Er bringt mich zum Lachen.”



Bereits letzten Juli dateten Demi und Bomba für eine Weile, trennten sich dann aber kurz bevor die Musikerin eine Romanze mit dem ehemaligen ‘UFC’-Mittelgewichtkämpfer Luke Rockhold begann. Die Beziehung zerbrach jedoch schneller als gedacht und die ‘Skyscrapers’-Interpretin und Bomba versuchten es noch einmal. Sie feierten sogar gemeinsam ins neue Jahr und trafen sich zu einem Date in Los Angeles. An Silvester postete Guilherme ein Selfie mit Demi auf Instagram, auf dem er eine riesige Brille mit der Zahl “2017” trägt. Dazu schrieb er: “Frohes neues Jahr!!!!”



“Sie hatte gerade eine ernste Beziehung, deshalb sucht sie nicht nach etwas Ernstem. Aber wenn sich etwas mit der Zeit daraus entwickeln sollte, will sie sich darauf einlassen”, berichtete ein Insider ‘E! News’ vor einiger Zeit, als die beiden gerade wieder frisch zusammen gekommen waren.

