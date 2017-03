Tyra Banks wird die neue Moderatorin von ‘America’s Got Talent’.

Der ehemalige ‘America’s Next Top Model’-Star wird in die Fußstapfen von Nick Cannon treten und an der Seite von Simon Cowell, Mel B, Howie Mandel und Heidi Klum die beliebte Show moderieren.



Diese Neuigkeit gab die 43-Jährige auf Twitter bekannt: “Überraschung! TyTy ist die neue Moderatorin von #AGT @nbcagt!” Das Model freue sich vor allem darauf, mit den Teilnehmern zu interagieren und ihnen zu helfen, ihre Träume zu verwirklichen: “Seitdem ich ein kleines Mädchen war, war ich fasziniert von grandiosen Acts und Performances, die das Unmögliche möglich machten. Ich liebe es, wie ‘AGT’ dieses Gefühl zu jeden nach Hause bringt und wie es die Menschen einfängt, die alles geben, um ihrem großen Traum ein Stück näher zu kommen.”



Außerdem wolle sie den Kandidaten beibringen, zu “smizen”. Dies bedeutet so viel wie mit den Augen zu lächeln und ist der Lieblingsausdruck der Brünetten. “Ich freue mich darauf, eine Beziehung zu den Träumern aufzubauen, mit ihnen Spaß zu haben und Umarmungen und ermutigende Worte da zu verteilen, wo sie gebraucht werden. Und vielleicht schaffe ich es, dass ein bis zwei Darsteller für das Publikum smizen!”, erklärt sie.



Auch Jurorin Howie Mandel kann es nicht abwarten, das Smizen zu lernen und twittert: “Hi TyTy. Zeige mir, wie man smizt, Königin @tyrabanks! Ich bin aufgeregt. #AGT”. Simon Cowell, Juror und Produzent der Show, freut sich ebenfalls auf den neuen Wind im Team: “Willkommen in der ‘America’s Got Talent’-Familie, Tyra! Das ist sehr aufregend.”

