In ‘Avengers 3: Infinity War’ wird es einen weiteren Bösewicht geben.

Der Schauspieler Terry Notary gab unlängst Anlass für Spekulationen, dass eine weitere Figur gegen die Heldentruppe kämpft. Im Interview mit dem ‘Hollywood Reporter’ erklärte er: "Ich arbeite gerade an vier Figuren. Ich arbeite mit Josh Brolin [Anm.: spielt Thanos] und drei weiteren Schauspielerin und ich spiele selbst die rechte Hand von Brolins Bösewicht. Ich kann den Namen der Figur nicht sagen, denn ich glaube, sonst reißt mir ‘Marvel’ den Kopf ab…"



Fans spekulieren natürlich, ob es in der Comicvorlage einen Hinweis auf die Figur gibt. Lediglich die Alien-Gruppe Black Order scheint in Frage zu kommen. Diese hilft in den Comics Thanos dabei, die Infinite-Steine zu finden. Terry Notary selbst ist bewandert im Motion-Capture-Fach, so spielte er bereits King Kong in ‘Kong: Skull Island’ und arbeitete zudem am ‘Hobbit’ und ‘Planet der Affen’. Am 26. April 2018 ist es soweit und ‘Avengers 3: Infinity War’ kommt in die Kinos. Spätestens dann ist das Rätsel um den geheimen Bösewicht gelöst.

