‘Avatar 2′ dauert etwas länger

‘Avatar 2′ wird länger dauern als geplant.

Das kündigte der Regisseur James Cameron selbst in der kanadischen Zeitung ‘Toronto Star’ an. Cameron arbeitet derzeit gleichzeitig an den vier Fortsetzungen, daher sei die Planung der Filme ein "episches Unterfangen". "Es ist ziemlich aufregendes Material", erzählte er. Cameron erklärte zuletzt, dass keine einfache Aufgabe vor ihm läge, vor allem, weil zum selben Zeitpunkt die Filme der berüchtigten Sternensaga Premiere feiern: "Ursprünglich wollte ich die Teile jedes Jahr veröffentlichen, aber wir haben das geändert. Und sei es nur aus dem Grund, dass ich mit meinen Filmen nicht am gleichen Tag wie die ‘Star Wars’-Fortsetzungen starten will. Das wäre ihnen gegenüber nicht fair. [lacht] Nein, das ist nur eine gute Geschäftsentscheidung. Ich will kein Kopf-an-Kopf-Rennen mit ‘Star Wars’ führen, das wäre dumm."



Ursprünglich sollte Teil drei 2020, Teil vier 2022 und der letzte und fünfte Teil 2023 über die Kinobildschirme flimmern. Zunächst war eine Trilogie der Filmreihe geplant, allerdings sind nun vier weitere Sequels daraus entstanden. Diese werden auch weiterhin gleichzeitig gedreht, wie Cameron bereits angekündigt hatte: "Mein Fokus liegt nicht nur auf ‘Avatar 2′, sondern auch auf Teil drei, vier und fünf. So gehe ich die Sache an, sie wurden alle gleichzeitig entwickelt."

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Zum Thema passendes Video