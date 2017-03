Kate Moss in ‘Tatsächlich…Liebe 2′

Kate Moss wird in der Fortsetzung von ‘Tatsächlich…Liebe’ mitwirken.

Am 24. März wird das Sequel zum beliebten Weihnachtsfilm ausgestrahlt, pünktlich zum ‘Red Nose Day’ in England. Der etwas kürzere Streifen wird mit fast allen Stars von damals besetzt sein, so sind Hugh Grant, Martine McCutcheon, Keira Knightley, Colin Firth, Lucia Moniz, Liam Neeson, Thomas Brodie-Sangster, Olivia Olson, Bill Nighy, Marcus Brigstocke und Rowan Atkinson an Bord. ‘WWD’ bestätigte nun, dass das Topmodel ebenfalls mitmischen wird. Moss hat bereits Erfahrung vor der laufenden Kamera. 2014 spielte sie erstmals in ‘The Boy in the Dress’. 2016 hatte sie kurze Rollen in ‘Absolutely Fabulous: The Movie’ und ‘Zoolander 2′.



Die Blondine hatte letztes Jahr im April ihren Vertrag mit ‘Strom Model’ gekündigt und daraufhin die ‘Kate Moss Agency’ gegründet. Gegenüber der ‘Vogue’ erklärte sie: “Da ich älter werde, erschien es mir als eine natürliche Sache, Verantwortung für meine eigenen Entscheidungen zu übernehmen, als Model und mit der Marke, die unter meinem Namen läuft. Ich möchte nicht, dass sich junge Mädels schlecht fühlen, wenn sie ewig warten müssen. Mir erging es so mit Steven Meisel, obwohl ich zu der Zeit das Gesicht von ‘Calvin Klein’ war. Ich musste tagelang herumsitzen. Das kann echt sehr hart sein. Ich bin mütterlich, ich möchte nicht, dass sich die Mädels unsicher fühlen.”

