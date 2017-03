‘Star Wars’-Puppenspieler Frank Oz heizt die Gerüchteküche um seine Figur an.

Die kleine niedliche Figur, die den meisten wohl als Jedi-Meister und führendes Mitglied im Rat der Jedi bekannt ist, gehört seit Jahren fest zur Besetzung der Filmreihe. Doch als ‘Star Wars: Das Erwachen der Macht’ im Dezember 2015 in die Kinos kam, war alles anders. Die Fans mussten auf ihre Figur verzichten, den der kleine Jedi-Meister tauchte einfach nicht auf. Das soll sich nun jedoch wieder ändern. Zwar gab es noch keine offizielle Bestätigung von ‘Disney’, doch der Sprecher und Puppenspieler der beliebten Figur, Frank Oz, steigert den Optimismus der Fans.



Angesprochen auf eine mögliche Rückkehr sagte er im Interview mit ‘Variety.com': “Ich kann Ihnen nur meinen Namen, meinen Rang und die Registrierungsnummer sagen. Um ehrlich mit den Leuten zu sein, die mir solche Fragen stellen – sie sind schließlich irgendwie meine Familie – muss ich zugeben, dass ich gebeten wurde, nicht darüber zu reden. Ich liebe Yoda. Ich würde mich freuen, mit Ihnen darüber zu reden, sobald ich darf.” Zwar hört sich das nicht nach einer klaren Bestätigung an, aber auch nicht nach einem klaren “Nein”. Klarheit dürften die Fans Mitte Dezember bekommen, wenn ‘Star Wars: Die letzten Jedi’ in die Kinos kommt.

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Zum Thema passendes Video