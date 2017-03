Chad Michael Murray im Babyglück

Chad Michael Murray ist zum zweiten Mal Vater geworden.

Der 35-jährige Schauspieler und seine Frau Sarah Roemer freuen sich über Familienzuwachs. Die 32-Jährige brachte eine Tochter zur Welt und schenkte damit ihrem einjährigen Sohn ein Geschwisterchen.



Der ehemalige ‘One Tree Hill’-Star postete ein süßes Foto auf Instagram, dass seine neugeborene Tochter zeigt, wie sie die Hand ihres Vaters hält. Dazu schreibt der Darsteller: “Mach dir keine Sorgen kleines Mädchen, du kannst dich so fest und so lang an mir festhalten, wie du möchtest. Ich bin schon jetzt deins und werde dich nie gehen lassen. Ich habe jetzt zwei unglaubliche Frauen in meinem Leben. Mein Sohn und ich sind zwei glückliche Kerle.”



Schon im Januar kündigte das Paar die frohe Botschaft an. Bei der Premiere von ‘John Wick: Kapitel 2′ postete Sarah ein Foto der Premiere mit der Bildunterschrift: “Wir sind Fans. Es war toll! Unser Baby-Girl hätte allerdings ein paar Ohrstöpsel vertragen können… #johnwick2 #datenight.”



Das Paar ist seit 2015 verheiratet und legt viel Wert auf seine Privatsphäre. Bis heute ist der Name seines Sohnes nicht öffentlich bekannt. “Ich bin heutzutage wirklich gut darin, abzutauchen. Meine Frau und ich, wir gehen nicht zu diesen ‘coolen’ Orten”, gestand Murray gegenüber ‘E! News’. “Wir haben unser eigenes Leben, wir haben unsere Hunde und unseren eigenen Lifestyle, den wir wirklich genießen. Wir haben auch eine Hütte, wenn wir mal raus wollen, um campen zu gehen. Ich bin sehr glücklich über meine Privatsphäre. Ich werde alles in meiner Macht liegende tun, um meine Familie zu beschützen.”





