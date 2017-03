Der Jolie-Pitt-Nachwuchs ist gut erzogen

Die Kinder von Angelina Jolie beweisen gute Manieren.

Die 41-jährige Schauspielerin zieht mit ihrem Noch-Ehemann Brad Pitt die Kinder Maddox (15), Pax (11), Zahara (12), Shiloh (10) und die Zwillinge Knox und Vivienne (beide 8) groß. Am Montag (13. März) wurde die Hollywoodgröße mit ihrem Nachwuchs in einem Londoner Buchladen gesehen, wo sich die berühmten Sprösslinge offenbar besonders wohlerzogen zeigten. Ein Besucher des Geschäfts verrät im Interview: “Sie kaufte um die 30 Bücher. Die meisten waren Malbücher, ein ‘Harry Potter’-Buch sowie ein paar Lesezeichen und Bastelbücher, die sich um Ostern drehen. Sie sprach mit dem Mädchen an der Kasse darüber, dass sie es liebe, ihren Kindern Bücher näher zu bringen und dass sie London liebe, da es so viele gute Buchläden gebe.”



Laut dem Kunden hinterließen die ‘By The Sea’-Darstellerin und ihre Sprösslinge einen guten Eindruck, als sie sich für die nette Beratung bedankten, bevor sie den Laden verließen. Das ‘People’-Magazin zitiert weiter: “Sie bedankte sich außerdem dafür, dass ich so rücksichtsvoll war und ihrem Kind die letzte Kopie von ‘Harry Potter und die Heiligtümer des Todes’ überließ. Ich hatte es zu der Zeit in der Hand, aber ich überließ es ihnen. Sie war liebenswert. Ihre Kinder sind so höflich. Ihr Sohn kam herüber und bedankte sich, da er das Buch für ein Schulprojekt benutzen wollte. Er nannte mich ‘Sir’. Nette Leute.”



