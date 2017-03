Justin Bieber hat sich mit einer Reihe heißer Models vergnügt.

Der 23-Jährige befindet sich gerade auf Tour in Australien und will wohl das Beste aus seiner Zeit in Down Under machen. Wie die australische Zeitung ‘The Daily Telegraph’ berichtete, veranstaltete der ‘Sorry’-Hitmacher eine Privatparty auf einer schicken Luxus-Yacht, bei der es wohl feuchtfröhlich zuging. Dafür holte sich der Sänger nur die glamourösesten Schönheiten mit an Bord. So soll er selbst zwölf Models ausgewählt haben, die anschließend die Ehre hatten, mit ihm abzufeiern. Dafür mussten sie jedoch eine Geheimerklärungsvereinbarung unterzeichnen und ihr Handy abgeben, da der Star nicht wollte, dass Details über die Party an die Öffentlichkeit geraten. Trotz aller Bemühungen des Kanadiers ist jedoch auf der Klatschseite ’15 Minutes of Fame’ bereits ein Video aufgetaucht, das ihn und seine schönen Begleitungen bei der Ankunft im Hafen zeigt.



Unter den Ladys waren auch Roze Cook und Nyssa Large, denen Justin auf Instagram folgt. Die beiden ließen es bereits vor zwei Jahren ordentlich mit dem Musiker krachen, als er in Australien zugegen war. Doch besorgte weibliche Fans können wohl aufatmen: Der ‘Love Yourself’-Interpret soll nämlich nach dem dreistündigen Bootstrip alleine in seinem Hotel angekommen sein – ohne weibliche Begleitung. Eigentlich schwer vorstellbar…

