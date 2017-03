Evanna Lynch hatte totale Angst vor Alan Rickman als Severus Snape.

Die 25-jährige Schauspielerin war ziemlich eingeschüchtert von dem inzwischen verstorbenen Filmstar, der auch während der Drehpausen in seiner Rolle des gemeinen Zaubertrank-Lehrers blieb. Nach ihrer besten Erinnerung an Rickman gefragt, antwortet Lynch im Interview mit ‘BANG Showbiz': “Wahrscheinlich, wie viel Angst er mir machte. Ich war echt total verängstigt wegen ihm, denn er blieb immer in der Rolle.” Wie die Jungschauspielerin sich erinnert, besuchten den Darsteller jedoch trotzdem eine Menge Kinder am Set. Sie erzählt weiter: “Ich glaube, die beste Erinnerung, die ich habe, ist, als ich in die Kantine ging und ihn von diesen kleinen Menschen umringt sah. Er hatte immer die Kinder seiner Freunde bei sich.”



Derweil gab die Luna Lovegood-Darstellerin zu, dass sie ein paar Federn von Albus Dumbledores Phoenix Fawkes ergattern konnte, die sie zu Ohrringen für die Premiere der Zauberlehrling-Saga umarbeiten wollte. Auf die Frage, ob sie jemals etwas vom Set gestohlen habe, antwortete Lynch: “Ich habe nichts gestohlen, aber ich bekam ein paar Federn vom Phoenix Fawkes. Ich wollte daraus Ohrringe für mein Premieren-Kleid machen.”



