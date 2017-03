Ed Sheeran kauft Haus in Italien

Ed Sheeran besitzt jetzt ein Haus in Italien.

Der ‘Shape of You’-Hitmacher hat sich für sein neues Zuhause ein sehr idyllisches Stückchen Erde ausgesucht: Auf dem italienischen Land will er sich in Zukunft zurückziehen, wenn er mal eine Auszeit vom anstrengenden Showbusiness braucht. Der Sänger besitzt bereits Anwesen in London und der englischen Grafschaft Suffolk, in der er aufgewachsen ist. Über den genauen Sitz des Hauses ist jedoch nichts bekannt – schließlich will der Rotschopf dort die Privatsphäre mit seiner Freundin Cherry Sea sowie Familie und Freunden genießen.



Im Gespräch mit der italienischen ‘Vanity Fair’ bezeichnet der 26-Jährige sein neues Grundstück als "wunderschönen Platz". Während seiner einjährigen Auszeit reiste Ed mit Cherry durch die ganze Welt und besuchte so exotische Plätze wie Japan, Neuseeland, Australien und Island. Dort habe er seine Liebe zur Natur wiederentdeckt. "Das ist meine Vorstellung von Glück: auf dem Land zu leben und viele Kinder sowie eine Frau an meiner Seite zu haben", verrät der Chartstürmer. "Jeden Tag Songs zu schreiben und dann meine Kinder von der Schule abzuholen… Ich bin bereit, [ein Vater zu sein], aber es liegt nicht an mir, neun Monate lang ein Baby im Bauch zu tragen, also ist es nicht meine Entscheidung."



Am Donnerstag (16. März) startet der Star seine ‘Divide’-Tour in Turin – dann kann er also gleich mal einige Zeit auf dem Anwesen verbringen und die Landluft genießen.



