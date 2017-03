Mary-Kate Olsen will ein Kind

Mary-Kate Olsen will endlich schwanger werden.

Die Modedesignerin soll Berichten zufolge schon seit einiger Zeit versuchen, ein Kind zu bekommen, nachdem sie sich als Stiefmutter für die Kinder ihres Mannes Olivier Sarkozy versucht. Ein Insider verrät dem Magazin ‘Us Weekly': “Sie wollen unbedingt ein Baby. Sie sind schon seit einiger Zeit bereit, ein Kind zu haben.” Vor einiger Zeit sprachen die Olsen-Twins in einem Interview über die Arbeit und ihr Familienleben. Damals sagte Ashley: “Ich war immer schon ein Arbeitstier. Es hat lange gedauert, bis ich raus hatte, wie man Urlaub macht.” Mary-Kate fügte an: “Ich glaube, wir haben Glück, dass harte Arbeit so natürlich für uns ist. Wir brauchen nicht so viel Zeit, um herumzusitzen, nachzudenken und auszuprobieren. Aber ich habe auch einen Ehemann, zwei Stiefkinder und ein Leben. Ich muss nach Hause fahren und Essen machen. Am Wochenende reite ich. Man muss das Ding finden, das einen entspannt und wenn man das nicht hat, muss man danach suchen. Ansonsten brennt man aus und ist nicht produktiv.”



Auf Social Media bewegen sich die beiden kaum, wie Ashley verriet: “Wir tauchen nicht in die Welt ein, wir haben weder Instagram noch Facebook. Auf diese Weise nehmen wir nicht Kontakt zu unseren Kunden oder Fans auf.” Neben ihrem Label ‘The Row’ und ihren Familien gibt es wenig Interessantes für die Olsens, wie sie ‘The Edit’ erklärten. Sich selbst in den Vordergrund drängeln – das sei vorbei, wie Mary-Kate verriet: “Heute managen wir den Prozess, deshalb fallen uns Fotoshootings mittlerweile schwer. Dafür gibt es Models.”

