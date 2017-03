Gwyneth Paltrow schmiedet Hochzeitspläne

Gwyneth Paltrow zieht eine Hochzeit mit ihrem Freund Brad Falchuk in Erwägung.

Das Paar datet sich seit August 2014. Jetzt sollen bald die Hochzeitsglocken läuten.



Ein Vertrauter der 44-Jährigen verrät dem Magazin ‘Us Weekly': “Sie sprechen die ganze Zeit über eine Hochzeit und wissen, dass es passieren wird.” Mit ihrem Ex-Mann hat die schöne Blondine zwei Kinder, Apple (12) und Moses (10). Die beiden sollen jedoch begeistert von dem neuen Mann an der Seite ihrer Mutter sein: “Ihre Kinder lieben ihn und halten ihn für einen guten Kerl.” Auch Chris Martin scheint den Drehbuchautor zu mögen. Der Insider plaudert aus: “Chris hat Brad akzeptiert. Er findet, dass Brad ein guter Typ ist.” Dann steht einer Hochzeit wohl nichts mehr im Wege!



Einen Antrag des ‘American Horror Story’-Autors würde Gwyneth Paltrow definitiv nicht verneinen: “Er wird die Frage aller Fragen stellen, wenn es passt. Wenn er den Antrag macht, wird sie auf jeden Fall ja sagen.” Mit sich selbst sei die erfolgreiche Schauspielerin im Reinen. Es störe sie nicht mehr, was die Leute über sie denken oder sagen. Dem Magazin ‘Women’s Health’ gestand sie kürzlich: “Es ist ein Segen, wenn man sich von den Vorstellungen anderer Leute über sich selbst frei machen kann. Es ist eine Art Wellness, daran zu arbeiten. Ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich mit mir im Reinen bin. Ich tue mein Bestes und ich habe nichts zu verstecken.”

