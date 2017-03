Ryan Reynolds findet, dass Jake Gyllenhaal besser kocht als Blake Lively.

Der 40-jährige Schauspieler ist gut mit dem ‘Life’-Star befreundet und genießt regelmäßig seine sternereif zubereiteten Gerichte. Er erklärt in der Sendung ‘Good Morning America': "Blake, meine Frau, kocht sehr gut, aber Jake ist noch ein bisschen besser. Er schafft was. Die beiden werden sehr ehrgeizig." Allerdings ist Reynolds klar, dass sein Kommentar nicht so gut bei seiner Frau ankommen wird. Er scherzte in der Show weiter: "Ich ziehe am Ende des Monats aus. Ich ziehe eigentlich jetzt gerade um, und zwar unter diesen Tisch. Ich plane es gerade."



Dass der frischgebackene Doppelpapa, der mit Lively die Töchter James (2) und Ines (sechs Monate) großzieht, nur Spaß macht, bewies er kürzlich in einem Interview mit ‘Variety’. Dort schwärmte er nämlich davon, dass er immer auf seine Liebste vertrauen kann. "Als wir [Deadpool] abgedreht hatten, besuchten wir die ‘Comic-Con’ und die Leute drehten total ab", erzählte Reynolds im Interview, "die Erwartungen fraßen mich bei lebendigem Leib. Blake hat mir geholfen, das durchzustehen. Ich habe so viel Glück, dass sie bei mir ist, um mich bei Verstand zu halten."



