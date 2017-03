Henry Cavill ergattert neue Rolle über Instagram

Henry Cavill wird bei ‘Mission: Impossible 6′ dabei sein.

Der 33-Jährige wird an der Seite von Tom Cruise in dem sechsten Film der Action-Reihe mitspielen. Zustande gekommen ist die neue Kollaboration durch eine Unterhaltung zwischen ihm und Regisseur Christopher McQuarrie auf Instagram.



Als der Filmemacher am Donnerstag (16. März) ein Foto postete, das ihn selbst zeigt, wie er vor einigen Felsen steht, schrieb er dazu: “Sag mal @henrycavill. Mir ist ein Gedanke gekommen. Ich bin neugierig, ob du an einer Rolle in dem sechsten Teil von ‘Mission: Impossible’ interessiert wärst. Kein Druck, nur eine Idee.”



Daraufhin antwortete der Darsteller: “Wie kann ich Nein zu einem Mann sagen, der so perfektes Haar hat…” Der Regisseur antwortete, dass er diese Nachricht ausgezeichnet fände und warnte den Schauspieler: “Du musst Spaß an extremen Höhen, hohen Geschwindigkeiten, Kraftfahrzeugen aller Arten (vor allem Flugzeugen), praktischen Stunts, Schusswaffen und vereinzelten Explosionen haben. Passt das?”



“@christophermcquarrie nur wenn ich wirklich fliegen darf”, erwiderte der Kinostar. Anschließend entgegnete der Regisseur, dass er sicher sei, dass er die praktischen Stunts genug spezifiziert hätte und ob Henry jetzt sicher dabei sei. Der Schauspieler bejahte dies. Die Antwort von McQuarrie lautete wie folgt: “@henrycavill Augezeichnet. Willkommen an Bord. Dein Social Media-Account wird sich in fünf Sekunden selbst zerstören.”



Neben Henry Cavill werden im sechsten Teil außerdem Tom Cruise, Rebecca Ferguson und Jeremy Renner zu sehen sein. Im Juli 2018 soll der neue Film in den Kinos anlaufen.



