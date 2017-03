Matthew Perry hat Justin Trudeau verprügelt

Matthew Perry hat Justin Trudeau in der Schulzeit verprügelt.

Der ‘Friends’-Star und der kanadische Premierminister kennen sich noch aus der Jugend. In der amerikanischen Jimmy-Kimmel-Talkshow verriet Perry, dass sie allerdings alles andere als Freunde waren: “Mein Freund Chris Murray, der auch in der 5. Klasse in Kanada war, erinnerte mich daran, dass wir Justin Trudeau mal verprügelt haben.” Die Jungs waren damals etwa zehn Jahre alt, Trudeau zwei Klassen unter ihnen. Einen Grund dafür sieht Perry heute auch: “Ich schätze, dass er richtig gut in einer Sportart war, in der wir es nicht waren. Es war der pure Neid.”



Damals war bereits Trudeau Vater Premierminister, seine Mutter arbeitete als Pressesekretärin. Trotzdem hielt das die beiden Raufbolde nicht davon ab, ihn zu schlagen. Mittlerweile ist der beliebte Kanadier weltberühmt, die Herzen der Politikergattinnen liegen ihm zu Füßen. “Ich glaube, dass er das einzige Kind in der Schule war, das wir verprügeln konnten”, so Perry weiter. Stolz ist er auf die Aktion ganz und gar nicht, wie er weiter erklärte: “Ich war ein dummes Kind. Es ist mir peinlich.”

