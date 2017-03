James Gunn über seine Guardians

James Gunn hat über die Rolle der ‘Guardians Of The Galaxy’ im Avengers-Film gesprochen.

Der Regisseur ist als Produzent an ‘Avengers: Infinity War’ beteiligt und hat zuvor für den Solo-Film der galaktischen Crew gesorgt. Die werden nun den Avengers helfen müssen, gegen den Bösewicht Thanos anzukämpfen. Gegenüber ‘Complex’ erklärte der Filmemacher: “Wissen Sie, ich denke nicht, dass wir die Sache überbewerten sollten, schließlich ist es ein Avengers-Film, aber die Guardians sind Teil des kosmischen Universums, sie sind Teil von Thanos’ Geschichte, sie sind dabei, und sie haben nicht den größten, aber einen wesentlichen Part.”



Ab dem 27. April kommt erst einmal ‘Guardians Of The Galaxy Vol. 2′ in die Kinos. Zuletzt verriet Gunn, dass es auf jeden Fall einen weiteren Solo-Film über die lustige Truppe geben wird. “Es wird ‘Guardians 3′ geben, das ist sicher. Wir versuchen, uns darüber klar zu werden. Ich versuche, mir darüber klar zu werden, was ich wirklich möchte, das ist alles. Ich muss heraus finden, wer ich sein möchte und womit ich meine kommenden drei Lebensjahre verbringen will. Wisst ihr, ich möchte einen anderen großes Film machen; wird es der ‘Guardians’-Film oder ein anderer? Ich werde es im Laufe der nächsten paar Wochen herausfinden.”

