Helene Fischer 2018 auf Stadion-Tour – Alle Termine und Infos zum Vorverkaufsstart

Ran an die Tickets! Alle Fans von Helene Fischer sollten in den nächsten Tagen aufpassen, denn am 7.5.2017 startet der Online-Vorverkauf für die große Stadion-Tour 2018. Einen Tag später gibt es Karten an allen anderen Vorverkaufsstellen. Und die Tickets für Helene Fischer sind meistens sehr schnell ausverkauft.

Helene Fischer („Atemlos“) kehrt 2018 wieder auf die große Stadion-Bühne zurück – mit einer neuen Show auf Weltklasse-Niveau, einem ganz besonderen Bühnendesign und natürlich jeder Menge Musik. Nach dem gigantischen Erfolg ihrer letzten Stadion-Tour und der schon nahezu ausverkauften Hallen-Tournee „Helene Fischer Live 2017/2018“ steht auch der Sommer 2018 wieder ganz im Zeichen der erfolgreichsten Live-Künstlerin Europas.

Bislang sind 12 Konzerte geplant in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hier sind die Tourdaten im Übverblick:

24.06.2018 Leipzig, Red Bull Arena

26.06.2018 CH-Basel, St. Jakob-Park

29.06.2018 München, Olympiastadion München

01.07.2018 Nürnberg, Stadion

03.07.2018 Gelsenkirchen, VELTINS-Arena

06.07.2018 Düsseldorf, ESPRIT arena

08.07.2018 Berlin, Olympiastadion Berlin

11.07.2018 AT- Wien, Ernst-Happel-Stadion

14.07.2018 Hamburg, Volksparkstadion

17.07.2018 Hannover, HDI Arena

20.07.2018 Frankfurt a. M., Commerzbank-Arena

22.07.2018 Stuttgart, Mercedes-Benz Arena

Ihren Fans teilt Helene via Pressemitteilung folgendes mit: „Ich freue mich wahnsinnig auf alles, was jetzt kommt. Nach einem spannenden Jahr, in dem ich mein neues Album produziert habe und meine Akkus aufladen konnte, brenne ich jetzt darauf, endlich wieder raus auf die Bühne zu gehen

und meine Fans live wiederzusehen.“

