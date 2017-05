Evil Jared Hasselhoff im Verkehr – „Ich liebe es wenn Frauen fahren!“

Als Bassist der „Bloodhound Gang“ wurde Evil Jared Hasselhoff berühmt und berüchtigt. Seine Art von Humor und Lifestyle ist mehr als gewöhnungsbedürftig. Bei Konzerten urinierte Evil Jared öffentlich auf der Bühne oder er erbricht sich auch mal. Auch ein TV-Studio verwüstete er mit seiner Band einmal und setzte es in Flammmen. Inzwischen scheint der Amerikaner etwas ruhiger geworden zu sein. Im Interview bei der Filmpremiere von „Fast & Furious 8“ sprach Evil Jared mit uns über Autos, Verkehrssünden und Traumfrauen. Ja, seine Freudin dürfte gern am Steuer des Autos sitzen. Evil Jared erklärte: „Ich liebe es wenn Frauen fahren, weil dann kann ich in die Kneipe gehen und gluck, gluck was trinken und dann muss sie mich nach Hause fahren.“ Mehr erfahrt Ihr in unsere Video-Interview!

