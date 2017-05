Seine allererste Filmrolle hatte Noah Saavedra in dem „James Bond“-Blockbuster „Spectre“. Der gebürtige Österreicher spielte in einer kurzen Sequenz einen Snowboarder. Als studierter Schauspieler hat Noah aber noch weitaus mehr drauf. Vor wenigen Tagen hat er in Berlin den New Faces Award 2017 gewonnen. Kurz vor der Preisvergabe sprach Noah Saavedra („Egon Schiele: Tod und Mädchen“) mit uns in einem ganz persönlichen Interview.

