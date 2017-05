Ella Rumpf ist als Schauspielerin ein echter Shootingstar! 1995 wurde sie in Paris geboren, wuchs dann in Zürich auf. Ihre Schauspielausbildung machte sie in London. Nun hat Ella Rumpf gerade den New Faces Award 2017 der Zeitschrift „Bunte“ gewonnen! Direkt vor der Preisvergabe sprach Ella Rumpf mit uns in einem ganz persönlichen Interview. Die Schweizerin brachte unserem Reporter sogar Schweizerdeutsch bei. Sehr unterhaltsam!

