„GreenTec Award 2017“ – Heidi Klums GNTM-Mädels auf dem grünen Teppich!

Zum 10. Mal wurden in Berlin die Greentec Awards verliehen. Mittlerweile ist es einer der wichtigsten Umweltpreise der Welt! Das feierten viele Stars wie Nena, die sich mit Freund Philipp und Tochter Larissa auf dem grünen Teppich zeigte, ebenso wie Rockstar Rea Garvey mit Ehefrau Josephine, Model Franziska Knuppe und bezauberndem Haarschmuck, Sara Nuru, Schauspielerin Xenia Seeberg, Anna Loos, Jana Pallaske, Mariella Ahrens, Jamie-Lee Kriewitz, Rockröhre Doro Pesch, Karoline Herfurth oder Jasmin Wagner (ehemals „Blümchen“) mit Ehemann Frank Sippel. Außerdem mit dabei: Alle acht Anwärterinnen der aktuellen „Germany’s Next Topmodel-Staffel“! Natürlich wollten wir von den VIPs wissen, was sie in Sachen Umweltschutz selbst tun.

Rea Garvey sagte: „Ich finde in Deutschland achtet man sehr viel darauf, mehr als in vielen Ländern, die ich bis jetzt erlebt habe. Es ist wichtig, diesen Gedanken zu haben. Z.B. ich nehme lieber den Zug, das ist besser so.“

Sara Nuru: „Ich versuche so weit es geht mit dem Fahrrad zu fahren. Das hat gleich zwei positive Effekte, erstens ist es gut für den Körper und zweitens super für die Umwelt.“

Anna Loos: „Ich gucke auch, was ich mir für Möbel kaufe, wie die hergestellt sind, was da verwendet wird, was für Klamotten ich mir kaufe…“

Franziska Knuppe: „Das fängt bei der Mülltrennung an bis hin wenn man einkauft. Dass man darauf achtet, erst einmal nur regionale Produkte zu kaufen.“

Nena: „Wenn wir so weitermachen wie jetzt, dann geht es einfach den Bach runter! Und deshalb ist es nicht nur damit getan, den Müll zu trennen und Fahrrad zu fahren. Sondern wie gehe ich mit anderen Menschen um, wie viel Müll habe ich in meinem Hirn.“

In jedem Fall war der Greentec Award 2017 ein Ansporn, mehr in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu tun.

